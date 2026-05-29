Usai ke Prancis, Gerindra Sebut Prabowo Akan Kunjungi Austria dan Hungaria

JAKARTA - Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyebut Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan lawatan ke Austria dan Hungaria usai berkunjung ke Prancis. Menurutnya, ketiga negara tersebut memiliki posisi strategis bagi kepentingan Indonesia.

“Ada tiga negara Eropa yang dikunjungi Presiden Prabowo pada akhir Mei 2026 ini, yaitu Prancis, Austria, dan Hungaria. Ketiga negara ini memiliki posisi strategis yang dibutuhkan Indonesia,” kata Sugiat, Jumat (29/5/2026).

Menurut Sugiat, Prancis merupakan kekuatan militer dan teknologi terbesar di Eropa Barat yang tidak mudah memberikan akses sistem persenjataan canggih tanpa hubungan politik yang kuat.

“Kedekatan politik yang dibangun bertahap melalui kunjungan berulang adalah syarat mutlak dalam bekerja sama dengan Presiden Macron,” ujarnya.

Sementara itu, Austria disebut sebagai gerbang industri manufaktur presisi di Eropa Tengah. Industri utamanya meliputi mesin, otomotif, pengolahan logam, bahan kimia, hingga makanan dan minuman.

Adapun Hungaria dinilai menjadi pusat pembangunan gigafactory baterai kendaraan listrik (EV) di Uni Eropa, tempat beroperasinya perusahaan besar seperti Samsung SDI dan CATL.

“Masuk ke Hungaria berarti mengunci posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai masa depan Eropa dari pintu yang paling terbuka,” katanya.