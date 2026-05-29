HOME NEWS NASIONAL

Usai ke Prancis, Gerindra Sebut Prabowo Akan Kunjungi Austria dan Hungaria

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |22:10 WIB
Usai ke Prancis, Gerindra Sebut Prabowo Akan Kunjungi Austria dan Hungaria
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyebut Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan lawatan ke Austria dan Hungaria usai berkunjung ke Prancis. Menurutnya, ketiga negara tersebut memiliki posisi strategis bagi kepentingan Indonesia.

“Ada tiga negara Eropa yang dikunjungi Presiden Prabowo pada akhir Mei 2026 ini, yaitu Prancis, Austria, dan Hungaria. Ketiga negara ini memiliki posisi strategis yang dibutuhkan Indonesia,” kata Sugiat, Jumat (29/5/2026).

Menurut Sugiat, Prancis merupakan kekuatan militer dan teknologi terbesar di Eropa Barat yang tidak mudah memberikan akses sistem persenjataan canggih tanpa hubungan politik yang kuat.

“Kedekatan politik yang dibangun bertahap melalui kunjungan berulang adalah syarat mutlak dalam bekerja sama dengan Presiden Macron,” ujarnya.

Sementara itu, Austria disebut sebagai gerbang industri manufaktur presisi di Eropa Tengah. Industri utamanya meliputi mesin, otomotif, pengolahan logam, bahan kimia, hingga makanan dan minuman.

Adapun Hungaria dinilai menjadi pusat pembangunan gigafactory baterai kendaraan listrik (EV) di Uni Eropa, tempat beroperasinya perusahaan besar seperti Samsung SDI dan CATL.

“Masuk ke Hungaria berarti mengunci posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai masa depan Eropa dari pintu yang paling terbuka,” katanya.

 

Dewan Bisnis Jadi Mesin Penggerak Investasi dan Perdagangan RI-Prancis, Hasilkan 4 Kesepakatan Rp62,5 Triliun
Rahayu Saraswati: Indonesia Butuh Kontribusi Pemikiran Terbaik dari Generasi Muda!
Indonesia dan Prancis Bakal Gelar Latihan Militer Pegasus September 2026
Macron Sebut Prabowo Punya Sikap Tegas dan Berani Terkait Palestina
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 Digelar di Gedung Pancasila, Ini Alasannya
Prabowo dan Macron Hadiri Forum Bisnis Indonesia-Prancis, Libatkan 30 Industri Raksasa
