Survei Median: 71,8 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |16:21 WIB
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 71,8 persen. Hal itu terpotret dalam survei yang dilakukan Median.

"Puas 71,8 persen, tidak puas 23,7 persen, dan tidak tahu/tidak jawab 4,5 persen," ujar Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat merilis hasil survei bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah, Isu Pelengseran & Dampak Perang, Rabu (15/4/2026).

Rico mengatakan, ada tiga alasan terbesar mengapa publik puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran, yakni menjaga harga BBM tidak naik/stabil 24,5 persen.

"Makan Bergizi Gratis (MBG) 15,4 persen dan memberantas korupsi 9,3 persen," imbuhnya.

Proses pengambilan data survei ini dilakukan periode 30 Maret-7 April 2026. Kuesioner disebarkan melalui media sosial dengan target pengguna aktif media sosial berusia 17-60+ Tahun.

Form pertanyaan disebar secara proporsional terhadap populasi dan tersebar di akun media sosial di seluruh Indonesia, dengan
1.300 sampel. Hasil survei dimaksudkan untuk menggali persepsi pengguna media sosial di Indonesia.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212554/prabowo-R6Zy_large.jpg
Prabowo Beri Kejutan Ulang Tahun Seskab Teddy di Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212416/prabowo-9G7n_large.jpg
Prabowo dan Putin Sepakat Perkuat Kerja Sama Keamanan dan Stabilitas Kawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212379/prabowo_dan_putin-qJuU_large.jpg
Kala Prabowo Ucapkan Hari Kosmonaut untuk Putin, Sorot Nama 'Gagarin' di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212320/prabowo_dan_putin_bertukar_cendera_mata-gNEB_large.jpg
Bertukar Cendera Mata, Prabowo Hadiahi Putin Miniatur Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212289/prabowo-jRTA_large.jpg
Prabowo-Macron Akan Bertemu Empat Mata Bahas Dinamika Global di Istana Élysée
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212283/prabowo_subianto-aoBX_large.jpg
Prabowo Tiba di Paris Usai Pertemuan Intensif 5 Jam dengan Putin
