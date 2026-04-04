HOME NEWS NASIONAL

Didampingi SBY, Prabowo Temui Keluarga Prajurit TNI Gugur di Bandara Soetta

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |19:34 WIB
Presiden Prabowo (foto; Okezone)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyalami keluarga prajurit TNI yang gugur dalam serangan di Lebanon. Momen tersebut berlangsung usai prosesi pelepasan jenazah.

Berdasarkan pantauan Okezone, Prabowo langsung menghampiri keluarga yang ditinggalkan. Ia didampingi oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan penghormatan dan dukungan kepada keluarga para prajurit.

Tiga jenazah prajurit TNI yang gugur dalam insiden pada 29–30 Maret 2026 itu tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu (4/4/2026).

Ketiga jenazah prajurit Satgas Yonmek XXIII-S UNIFIL tersebut tiba sekitar pukul 18.00 WIB. Peti jenazah berwarna putih yang dibalut bendera Merah Putih tampak dibopong oleh sejumlah personel TNI.

Tiga peti tersebut kemudian ditempatkan di mobil jenazah yang telah disiapkan. Prosesi berlangsung khidmat di tengah gerimis yang mengguyur kawasan bandara.

 

