Tangis Pecah di Bandara Soetta, Tiga Prajurit TNI Gugur Disambut Haru Keluarga

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |18:55 WIB
Tangis keluarga prajurit TNI yang gugur di Lebanon (foto: tangkapan layar)
JAKARTA – Suasana duka menyelimuti kedatangan tiga jenazah prajurit TNI Kontingen Garuda yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon, Sabtu (4/4/2026).

Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah tiba dan disambut dalam upacara persemayaman militer di VIP Room Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Kesedihan tak terbendung. Istri, orang tua, hingga anak-anak para prajurit tampak larut dalam duka, sementara sejumlah anggota Persit berusaha menenangkan serta memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Suasana semakin mengharukan ketika lagu Gugur Bunga karya Ismail Marzuki mengiringi prosesi penyambutan. Beberapa anggota keluarga tak kuasa menahan tangis, bahkan memeluk erat peti jenazah yang diselimuti bendera Merah Putih.

Prosesi penghormatan berlangsung khidmat sebagai bentuk penghargaan terakhir atas pengabdian para prajurit dalam menjaga perdamaian dunia.

Setelah upacara persemayaman, ketiga jenazah diberangkatkan ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan secara militer.

 

