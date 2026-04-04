Detik-Detik 3 Jenazah Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon Tiba di Indonesia Diselimuti Merah Putih

TANGERANG – Tiga jenazah prajurit TNI yang gugur pascaserangan di Lebanon pada 29–30 Maret 2026 tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu (4/4/2026).

Ketiga jenazah prajurit Satgas Yonmek XXIII-S UNIFIL tersebut tiba sekitar pukul 18.00 WIB. Peti jenazah berwarna putih yang dibalut bendera Merah Putih tampak dibopong oleh sejumlah personel TNI.

Tiga peti tersebut kemudian ditempatkan di mobil jenazah yang telah disiapkan. Prosesi berlangsung khidmat di tengah gerimis yang mengguyur kawasan bandara.

Usai prosesi, jenazah akan diterbangkan ke daerah asal masing-masing, yakni Bandung dan Yogyakarta, pada pukul 21.00 WIB menggunakan pesawat TNI AU jenis CN-295 dan C-130J.

Hingga berita ini diturunkan, proses kedatangan dan penanganan jenazah masih berlangsung.