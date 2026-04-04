Prabowo Akan Beri Penghormatan untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan memberikan penghormatan terakhir, kepada tiga Prajurit TNI Kontingen Garuda United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) yang gugur, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4/2026).

Dari pantauan Okezone, sekitar pukul 18.00 WIB persiapan di dalam VIP room telah tampak foto tiga prajurit yang gugur. Terlihat juga bunga mawar berwarna putih yang telah terpajang di dekat foto prajurit.

Menurut informasi, tiga jenazah prajurit TNI yang tiba di Bandara Soeta bakal dilanjutkan processing cargo bandara. Kemudian, jenazah dibawa menuju tempat persemayaman di VIP room Bandara Soetta.

Selanjutnya, upacara persemayaman dan pelepasan Jenazah di apron VIP room Bandara Soetta dengan inspektur upacara KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Tiga jenazah TNI kemudian diterbangkan menuju Bandung dan Yogyakarta menggunakan pswt TNI AU CN 295 dan C 130 J.

Tiga prajurit TNI di UNIFIL yang gugur yakni Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Bandung.