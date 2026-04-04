HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Beri Penghormatan untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |18:24 WIB
Prabowo Akan Beri Penghormatan untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
Prabowo Akan Beri Penghormatan untuk 3 Prajurit TNI (foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan memberikan penghormatan terakhir, kepada tiga Prajurit TNI Kontingen Garuda United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) yang gugur, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4/2026).

Dari pantauan Okezone, sekitar pukul 18.00 WIB persiapan di dalam VIP room telah tampak foto tiga prajurit yang gugur. Terlihat juga bunga mawar berwarna putih yang telah terpajang di dekat foto prajurit.

Menurut informasi, tiga jenazah prajurit TNI yang tiba di Bandara Soeta bakal dilanjutkan processing cargo bandara. Kemudian, jenazah dibawa menuju tempat persemayaman di VIP room Bandara Soetta. 

Selanjutnya, upacara persemayaman dan pelepasan Jenazah di apron VIP room Bandara Soetta dengan inspektur upacara KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Tiga jenazah TNI kemudian diterbangkan menuju Bandung dan Yogyakarta menggunakan pswt TNI AU CN 295 dan C 130 J.

Tiga prajurit TNI di UNIFIL yang gugur yakni Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Bandung. 

 

3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Prabowo Kecam Keras Tindakan Keji Merusak Perdamaian!
Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, Indonesia Desak Evaluasi Total Misi Perdamaian PBB
2 Jenazah Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon Tiba di Rumah Duka
Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, KSAD: TNI Sangat Kehilangan
Berduka Atas Gugurnya Prajurit TNI, Prabowo Kecam Serangan di Lebanon!
Tiba di Cimahi, Jenazah Mayor Zulmi Disambut Tangis Keluarga
