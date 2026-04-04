3 Prajurit TNI Terluka Imbas Ledakan di Fasilitas PBB Lebanon

JAKARTA - Tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian bersama United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) kembali menjadi korban akibat ledakan di fasilitas PBB. Dua prajurit dilaporkan mengalami luka serius akibat ledakan tersebut.

Kabar tersebut disampaikan Juru Bicara UNIFIL, Kandice Ardiel, dalam pernyataan yang diterima Pusat Informasi PBB di Indonesia (UNIC). Seluruh prajurit yang terluka langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan instensif.

"Sore ini, sebuah ledakan di dalam fasilitas PBB di dekat El Adeisse melukai tiga penjaga perdamaian, dua di antaranya mengalami luka serius. Saat ini mereka sedang dievakuasi ke rumah sakit," kata Kandice, Jumat (3/4/2026).

Hingga kini, ia mengaku belum mengetahui lebih lanjut penyebab ledakan yang terjadi di dalam area fasilitas PBB tersebut.

"Kami belum mengetahui asal-usul ledakan tersebut," ucapnya.