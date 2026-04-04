Breaking News! Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon Tiba di Tanah Air, Disambut Upacara Militer

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |18:10 WIB
JAKARTA – Tiga jenazah prajurit TNI Kontingen Garuda yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon tiba di Indonesia pada Sabtu (4/4/2026) sore, sekitar pukul 18.00 WIB.

Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ketiga jenazah langsung disambut oleh personel TNI dan dipindahkan menggunakan mobil jenazah menuju lokasi upacara persemayaman militer.

Suasana khidmat mengiringi prosesi kedatangan. Tiga jenazah ditempatkan dalam peti terpisah yang masing-masing diselimuti bendera Merah Putih sebagai bentuk penghormatan terakhir.

Setelah upacara persemayaman, jenazah rencananya akan diberangkatkan ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan secara militer.

Diketahui, ketiga prajurit tersebut adalah Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadon. Mereka gugur dalam dua insiden terpisah pada 29 dan 30 Maret 2026.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210680//sby-oIEa_large.jpg
SBY Desak PBB Hentikan Penugasan UNIFIL di Medan Perang yang Masih Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210670//pemerintah-nNaj_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur, SBY: Investigasi Secara Serius dan Adil, Indonesia Berhak untuk Itu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/18/3210666//idf_mengibarkan_bendera_di_samping_markas_unifil_di_lebanon-Md1v_large.jpg
Israel Kibarkan Bendera di Samping Markas UNIFIL, Penjaga Perdamaian Indonesia Terancam Ditembaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210665//prabowo-U5th_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Prabowo Kecam Keras Tindakan Keji Merusak Perdamaian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210648//tni-rez3_large.jpg
Panglima TNI Pimpin Pemakaman Mayor Zulmi di TMP Cikutra Bandung, Isak Tangis Keluarga Pecah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210618//tni-tZqJ_large.jpg
Heroik! Prajurit Baret Merah Kopassus Selamatkan Pasukan UNIFIL di Lebanon
