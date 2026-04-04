JAKARTA – Tiga jenazah prajurit TNI Kontingen Garuda yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon tiba di Indonesia pada Sabtu (4/4/2026) sore, sekitar pukul 18.00 WIB.

Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ketiga jenazah langsung disambut oleh personel TNI dan dipindahkan menggunakan mobil jenazah menuju lokasi upacara persemayaman militer.

Suasana khidmat mengiringi prosesi kedatangan. Tiga jenazah ditempatkan dalam peti terpisah yang masing-masing diselimuti bendera Merah Putih sebagai bentuk penghormatan terakhir.

Setelah upacara persemayaman, jenazah rencananya akan diberangkatkan ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan secara militer.

Diketahui, ketiga prajurit tersebut adalah Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadon. Mereka gugur dalam dua insiden terpisah pada 29 dan 30 Maret 2026.