Kisah Haru Warga Sragen, Dulu BAB Numpang Kini Punya Jamban TMMD

SRAGEN - Sri Supadmi, warga Sentonorejo RT 15/05, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, akhirnya bisa bernapas lega. Ia kini tidak lagi harus bersusah payah buang air besar (BAB) dengan menumpang di tempat lain, termasuk rumah tetangganya.

Bu Sri kini telah memiliki jamban di rumah sendiri, berkat bantuan pembangunan jamban sehat melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-128 Kodim 0725/Sragen.

Keberadaan jamban sehat yang dibangun Satgas TMMD ini membuat kehidupan sehari-harinya menjadi jauh lebih nyaman dan manusiawi. Ia menceritakan, selama ini kondisi keterbatasan membuat dirinya harus menumpang ke tempat lain untuk buang air besar.

“Pernah malam-malam saya harus keluar rumah untuk BAB ke tempat lain. Harus jalan kaki melewati jalanan yang cukup terjal,” ungkap Sri, Senin (18/5/2026).

Bahkan, menurut warga sekitar, kondisi jamban lama milik Sri Supadmi memang cukup memprihatinkan dan membutuhkan perhatian.

Kondisi jamban Bu Sri juga sempat menjadi perhatian Dansatgas TMMD Reguler ke-128 Kodim 0725/Sragen Letkol Inf Dindin Rohidin saat meninjau lokasi TMMD di Desa Puro. Di lokasi tersebut, ia melihat kondisi jamban lama yang selama ini digunakan Bu Sri dan keluarganya memang kurang layak dan memprihatinkan.