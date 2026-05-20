Dokter RSCM Ungkap Alasan Andrie Yunus Belum Bisa Hadir di Sidang Militer

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |15:07 WIB
JAKARTA - Dokter RSCM yang menangani aktivis KontraS, Andrie Yunus, menyampaikan bahwa kondisi korban saat ini masih membutuhkan perawatan intensif pasca-penyiraman air keras. Hal itu menjadi alasan Andrie Yunus belum dapat hadir langsung di ruang sidang.

Oditur Militer turut menghadirkan saksi tambahan, yakni Dokter Spesialis Mata Faraby Martha dan Dokter Spesialis Bedah Plastik Parintosa Atmodiwirjo. Penasihat hukum para terdakwa pun menanyakan kondisi yang membuat Andrie hingga kini belum bisa memberikan keterangan langsung di ruang sidang.

Dalam kesempatan itu, Faraby menjelaskan bahwa Andrie Yunus saat ini masih dalam penanganan tim medis RSCM, khususnya pada bagian mata yang terkena air keras. Ia menyebut kondisi mata Andrie masih rentan mengalami infeksi.

“Yang paling kami takutkan adalah risiko infeksi apabila pasien menjalani suatu aktivitas, terutama aktivitas di wilayah hukum yang banyak orang hadir, karena matanya sedang dalam kondisi rentan terserang infeksi dari luar,” kata Faraby, di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Ia menambahkan, Andrie hingga saat ini masih diwajibkan mengonsumsi antibiotik dan obat tetes mata untuk mencegah infeksi. Karena itu, aktivitas yang berpotensi memicu infeksi wajib dihindari.

“Pasien sendiri masih menggunakan obat-obatan antibiotik sebagai pencegahan infeksi. Namun, keadaan atau situasi yang memicu infeksi tentu harus dihindari,” ujarnya.

 

