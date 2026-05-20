HOME NEWS NASIONAL

Saksi Ahli Ungkap Andrie Yunus Telah Rawat Jalan Sejak Pertengahan April

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |12:21 WIB
Saksi Ahli Ungkap Andrie Yunus Telah Rawat Jalan Sejak Pertengahan April
Saksi Ahli Dokter Spesialis Bedah Plastik, Parintosa Atmodiwirjo.
JAKARTA - Aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang menjadi korban penyiraman air keras oleh prajurit TNI, telah menjalani rawat jalan sejak 16 April 2026, usai menjalani perawatan intensif di RSCM, Jakarta Pusat. Adapun Andrie dirawat sejak 13 Maret 2026 di RSCM setelah mengalami luka bakar akibat siraman air keras.

Hal tersebut disampaikan saksi ahli yakni Dokter Spesialis Bedah Plastik, Parintosa Atmodiwirjo, ketika memberikan kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (20/5/2026). Parintosa merupakan dokter RSCM yang menangani Andrie selama dirawat.

"Satu pertanyaan saya terhadap dua ahli, dari tanggal 13 kejadian korban mendatangi rumah sakit sampai dengan sekarang apakah masih dirawat di RSCM atau rawat jalan?" kata penasihat hukum terdakwa.

"Saudara AY sudah rawat jalan. Jadi sudah rawat jalan, saya lupa, mesti saya buka kembali catatannya. Tapi yang bersangkutan ketika memang ada fase panjang dirawat karena lukanya masih luas, kemudian sampai lukanya sudah tidak begitu luas, itu kemudian bisa rawat jalan," jawab Parintosa.

Mengetahui Andrie telah selesai menjalani perawatan inap, penasihat hukum terdakwa lantas menanyakan pasti kapan Andrie mulai melakukan rawat jalan. Ahli pun membuka catatan, dan menyampaikan bahwa Andrie mulai melakukan rawat jalan sekitar 16 April dan melakukan kontrol di poliklinik pada 18 April 2026.

"Kalau boleh tahu, pada tanggal berapa selesai dari rumah sakit, bisa dijelaskan?" tanya penasihat hukum terdakwa.

"Izin, sekitar 16 April (2026)," jawab ahli.

"Karena ini ya ada di catatan saya, Saudara AY ini kontrol di poliklinik pada tanggal 18," kata ahli.

 

