Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacakan 7 Poin Gugatan, TAUD Tolak Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke POM TNI

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |13:05 WIB
Bacakan 7 Poin Gugatan, TAUD Tolak Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke POM TNI
Hakim Suparna memimpin praperadilan Andrie Yunus di PN Jaksel.
A
A
A

JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) membacakan isi gugatan praperadilannya di PN Jakarta Selatan pada Rabu (20/5/2026). Salah satu poinnya, meminta hakim praperadilan menyatakan pelimpahan kasus penyiraman Andrie Yunus ke POM TNI tidak sah.

"Menyatakan tindakan Termohon yang tidak melanjutkan penyidikan perkara berdasarkan laporan polisi nomor LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakarta Pusat/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026 serta melimpahkan penanganan tanpa kejelasan merupakan penghentian penyidikan secara tidak sah," ujar salah satu tim TAUD, Yosua Oktavian, saat membacakan petitum praperadilannya di persidangan, Rabu (20/5/2026).

TAUD membacakan gugatan praperadilannya di hadapan hakim tunggal praperadilan, Suparna, yang setidaknya ada 7 poin gugatan. Pertama, meminta agar Kapolda Metro Jaya Cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya selaku pihak Termohon ikut menghadiri sidang praperadilan tersebut.

"Pemohon meminta agar Yang Mulia hakim praperadilan pada PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan, satu, memerintahkan agar Termohon menghadap secara langsung dalam sidang praperadilan a quo," tuturnya.

Kedua, kata dia, TAUD meminta hakim memutuskan, menerima, dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Ketiga, menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan berhak mengajukan permohonan praperadilan dalam perkara a quo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219582//dokter_spesialis_bedah_plastik_parintosa_atmodiwirjo-oQPD_large.jpg
Saksi Ahli Ungkap Andrie Yunus Telah Rawat Jalan Sejak Pertengahan April
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219541//tim_advokasi_untuk_demokrasi_membacakan_tuntutan_dalam_sidang_praperadilan_andrie_yunus-xjtd_large.jpg
Sidang Perdana Praperadilan Andrie Yunus Digelar di PN Jaksel, TAUD Bacakan Tuntutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219540//oditurat_hadirkan_dokter_yang_tangani_andrie_yunus-X4w8_large.jpg
Oditurat Hadirkan Dokter yang Tangani Andrie Yunus, Pembacaan Tuntutan Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219498//sidang_tuntutan_kasus_penyiraman_andrie_yunus-3NFP_large.jpg
Sidang Tuntutan Kasus Penyiraman Andrie Yunus Digelar Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218331//tni-uMzk_large.jpg
Anggota BAIS Penyiram Air Keras Andrie Yunus Ngaku Tidak Punya Pengetahuan Operasi Intelijen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218321//tni-bVJA_large.jpg
Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus: Saya Sudah Bikin Malu TNI!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement