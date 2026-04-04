Prabowo Beri Penghormatan untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada tiga Prajurit TNI Kontingen Garuda United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) yang gugur, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4/2026).

Dari pantauan Okezone, Presiden Prabowo tiba di VIP Room Bandara Soetta sekitar pukul 18.50 WIB dengan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan jas dan peci hitam. Kemudian, Presiden Prabowo langsung menyalami keluarga tiga prajurit yang gugur.

Isak tangis pun pecah ketika Presiden Prabowo menyalami satu persatu keluarga tiga prajurit TNI UNIFIL yang gugur. Tampak Presiden Prabowo pun memeluk putra dan putri prajurit yang gugur.

Menurut informasi, tiga jenazah prajurit TNI yang tiba di Bandara Soeta bakal dilanjutkan processing cargo bandara. Kemudian, jenazah dibawa menuju tempat persemayaman di VIP room Bandara Soetta.

Selanjutnya, upacara persemayaman dan pelepasan Jenazah di apron VIP room Bandara Soetta dengan inspektur upacara KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Tiga jenazah TNI kemudian diterbangkan menuju Bandung dan Yogyakarta menggunakan pesawat TNI AU CN 295 dan C 130 J.