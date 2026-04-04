Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon Diberangkatkan ke Rumah Duka

JAKARTA – Tiga jenazah prajurit TNI Kontingen Garuda United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), yang gugur di Lebanon diberangkatkan ke rumah duka masing-masing.

Pelepasan secara militer dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone, jenazah dibawa oleh prajurit TNI dalam prosesi militer yang berlangsung khidmat. Sebelum diberangkatkan, dilakukan pula penghormatan senjata sebagai bentuk penghargaan terakhir.

Ketiga jenazah diberangkatkan ke daerah asal menggunakan pesawat TNI AU.

Adapun tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi UNIFIL tersebut yakni Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar yang rencananya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Bandung.