Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon Diberangkatkan ke Rumah Duka

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |19:45 WIB
Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon Diberangkatkan ke Rumah Duka
Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tiga jenazah prajurit TNI Kontingen Garuda United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), yang gugur di Lebanon diberangkatkan ke rumah duka masing-masing.

Pelepasan secara militer dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone, jenazah dibawa oleh prajurit TNI dalam prosesi militer yang berlangsung khidmat. Sebelum diberangkatkan, dilakukan pula penghormatan senjata sebagai bentuk penghargaan terakhir.

Ketiga jenazah diberangkatkan ke daerah asal menggunakan pesawat TNI AU.

Adapun tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi UNIFIL tersebut yakni Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar yang rencananya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Bandung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement