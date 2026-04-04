HOME NEWS NASIONAL

Ketika Prabowo Cium Kening Anak Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

Arif Julianto , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |20:31 WIB
Ketika Prabowo Cium Kening Anak Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
Prabowo Cium Kening Anak Serka (Anm) Muhammad Nur Ichwan (foto: Okezone/Arif Julianto)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan empati mendalam saat menghadiri, penghormatan jenazah tiga prajurit TNI penjaga perdamaian yang gugur, dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Momen tersebut berlangsung di VIP Room Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4/2026).

Dalam prosesi itu, Prabowo tampak mencium kening anak dari Serka (Anm) Muhammad Nur Ichwan. Gestur tersebut menjadi salah satu momen paling menyentuh dalam rangkaian penghormatan militer yang berlangsung khidmat.

Prabowo juga menyempatkan diri menyapa dan menyalami keluarga prajurit yang ditinggalkan. Ia terlihat memberikan dukungan secara langsung kepada keluarga yang tengah berduka.

Suasana haru menyelimuti prosesi ketika keluarga, termasuk istri dan anak-anak para prajurit, tak kuasa menahan tangis saat peti jenazah yang diselimuti bendera Merah Putih disemayamkan.

 

