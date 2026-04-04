Berduka Atas Gugurnya Prajurit TNI, Prabowo Kecam Serangan di Lebanon!

Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada 3 jenazah prajurit TNI (foto: Arif julianto/Okezone)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI, dalam menjalankan tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon.

Prabowo menegaskan, bahwa bangsa Indonesia kehilangan putra-putra terbaik yang telah mengabdikan diri demi menjaga perdamaian dunia.

“Bangsa Indonesia berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI, dalam tugas mulia sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon,” ujar Prabowo di akun Instagram @Prabowo Subianto, Sabtu (4/4/2026).

Adapun ketiga prajurit tersebut adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon.

Prabowo juga mengecam keras tindakan kekerasan yang menyebabkan gugurnya para prajurit tersebut. Ia menilai serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan dan upaya menjaga stabilitas global.

“Kami, saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air, mengecam keras setiap tindakan keji yang merusak perdamaian dan menyebabkan gugurnya para prajurit terbaik bangsa,” tegasnya.