Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Prajurit TNI Terluka di Lebanon, Menlu: Kita Mengutuk, PBB Harus Investigasi!

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |22:35 WIB
3 Prajurit TNI Terluka di Lebanon, Menlu: Kita Mengutuk, PBB Harus Investigasi!
Menteri Luar Negeri RI Sugiono (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono memastikan telah menerima laporan adanya tiga prajurit TNI Kontingen Garuda United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) yang terluka. Sebelumnya, tiga prajurit TNI di UNIFIL juga dilaporkan gugur akibat serangan Israel di Lebanon.

"Tadi malam saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka. Penyebabnya, seperti dua insiden sebelumnya, masih diinvestigasi oleh UNIFIL," kata Menlu Sugiono kepada awak media di VIP Room Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (4/4/2026).

Menlu memastikan, bahwa pemerintah Republik Indonesia melalui Perwakilan Tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York telah meminta agar digelar rapat Dewan Keamanan PBB. Permintaan ini diajukan sehari setelah insiden yang menyebabkan tiga prajurit TNI gugur.

"Satu hari setelah insiden pertama, kita meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar rapat. Saat itu, Prancis selaku penholder urusan Lebanon di Dewan Keamanan menyetujui penyelenggaraan rapat luar biasa. Intinya, pertama, kita mengutuk keras serangan terhadap penjaga perdamaian UNIFIL," jelasnya.

Menlu juga menuntut agar PBB melakukan investigasi menyeluruh. Pasalnya, pasukan TNI di UNIFIL memiliki mandat sebagai penjaga perdamaian.

"Oleh karena itu, kejadian seperti ini tidak seharusnya terjadi, tetapi kenyataannya terjadi," bebernya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210680//sby-oIEa_large.jpg
SBY Desak PBB Hentikan Penugasan UNIFIL di Medan Perang yang Masih Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210670//pemerintah-nNaj_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur, SBY: Investigasi Secara Serius dan Adil, Indonesia Berhak untuk Itu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210648//tni-rez3_large.jpg
Panglima TNI Pimpin Pemakaman Mayor Zulmi di TMP Cikutra Bandung, Isak Tangis Keluarga Pecah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/338/3210636//viral-aFq0_large.jpg
Gelar Aksi di Kedubes AS, Ribuan Orang Gelar Sholat Ghaib untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/337/3210611//ksad_jenderal_maruli_simanjuntak-uaen_large.jpeg
Situasi Lebanon Memanas, KSAD: Prajurit Tahu Apa yang Harus Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/337/3210608//menteri_luar_negeri_ri_sugiono-cJXs_large.jpg
Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, Indonesia Desak Evaluasi Total Misi Perdamaian PBB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement