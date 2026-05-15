Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu Sugiono Sebut BRICS Harus Berperan Aktif Jaga Perdamaian

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |17:44 WIB
Menlu Sugiono Sebut BRICS Harus Berperan Aktif Jaga Perdamaian
Menlu Sugiono Sebut BRICS Harus Berperan Aktif Jaga Perdamaian (Dok)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan sebagai kekuatan Global South, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda.

“Indonesia menggarisbawahi bahwa BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Indonesia juga terus menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan Solusi Dua Negara,” tegas Sugiono pada BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di New Delhi, dikutip Jumat (15/5/2026).

BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”. Tahun 2026 merupakan tahun kedua Indonesia sebagai anggota BRICS, yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada 2006.

Dalam pertemuan itu, Sugiono berbicara pada dua sesi, yaitu sesi pertama “Closed Session: Global and Regional Issues”, dan sesi kedua “Open Session: BRICS@20: Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability". 

“Nilai terbesar BRICS terletak pada penguatan suara negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan,” ujar Sugiono.

Dalam kesempatan ini, Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya empat Peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL. Sugiono pun menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. 

“Indonesia menegaskan bahwa keselamatan personel penjaga perdamaian PBB adalah prinsip yang tidak boleh dikompromikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sugiono menekankan pentingnya reformasi tata kelola global untuk menghadapi tantangan masa kini, termasuk reformasi sistem perdagangan dunia agar inklusif, terbuka, dan non-diskriminatif, dengan WTO sebagai fondasi utama.

Sejalan dengan tema Keketuaan India, Indonesia menyambut baik penguatan New Development Bank (NDB) dan menegaskan tengah menyelesaikan proses internal untuk bergabung.

“Ke depan, Indonesia dapat memanfaatkan forum BRICS untuk terus memperkuat kolaborasi di sejumlah sektor strategis termasuk ekonomi, perubahan iklim, energi, kesehatan serta reformasi tata kelola global,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Menlu RI Menlu Sugiono BRICS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218015//menlu_ri-IrH3_large.jpg
Bertolak ke India, Menlu Sugiono Bakal Hadiri Pertemuan Menlu BRICS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217893//menlu-dxDp_large.jpg
Menlu Sugiono Bertemu Menlu Singapura Perkuat Hubungan Bilateral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217710//menteri_luar_negeri_sugiono-Usx4_large.jpg
Menlu Ungkap Respons Positif Dunia soal Prabowo Gunakan Maung di KTT ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/320/3217519//brics-tSl0_large.jpg
RI–China Perkuat Kerja Sama Inovasi Industri di BRICS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/18/3217403//menlu_sugiono-CczG_large.jpg
Menlu Sugiono Ungkap KTT ASEAN Sepakati Kerja Sama Energi dan Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/18/3217369//menlu_ri_sugiono-p7QB_large.jpg
Menlu Ungkap Alasan Prabowo Bawa Maung Garuda ke KTT di Filipina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement