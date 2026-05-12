HOME NEWS NASIONAL

Menlu Sugiono Bertemu Menlu Singapura Perkuat Hubungan Bilateral

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |11:08 WIB
Menlu Sugiono bertemu Menlu Singapura perkuat hubungan bilateral (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menerima kunjungan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, pada hari ini. Pertemuan kedua menteri tersebut bertujuan memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Berdasarkan pantauan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Selasa (12/5/2026), Menteri Vivian Balakrishnan tiba sekitar pukul 10.32 WIB. Kedatangannya disambut langsung Menlu Sugiono. Keduanya tampak kompak mengenakan batik. Didampingi Sugiono, Vivian kemudian mengisi buku tamu yang telah disiapkan.

Setelah mengisi buku tamu, keduanya memasuki ruangan untuk melakukan pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing. Pertemuan bilateral tersebut berlangsung tertutup.

Berdasarkan keterangan yang dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri Singapura, Menlu Singapura melakukan kunjungan ke Indonesia pada 11-13 Mei 2026.

Dalam keterangannya, kunjungan tersebut menegaskan persahabatan yang telah lama terjalin antara kedua negara serta komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama bilateral.

“Kunjungan ini menegaskan persahabatan yang telah lama terjalin antara Singapura dan Indonesia serta komitmen bersama untuk lebih memperkuat kerja sama bilateral,” demikian keterangan yang disampaikan.

(Arief Setyadi )

