HOME NEWS NASIONAL

Istana Gelar Raker, Seskab Teddy: Seluruh Menteri hingga Dirut BUMN Hadir

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |10:40 WIB
Seskab Teddy Indra Wijaya (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
JAKARTA - Pemerintah menggelar Rapat Kerja (Raker) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/4/2026) siang. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. 

"Ada nanti jam 14.00 di Istana," ungkap Seskab Teddy saat dikonfirmasi awak media.

Seskab Teddy mengungkapkan dalam Raker kali ini akan dihadiri seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Tidak hanya menteri, rapat ini juga akan dihadiri para wakil menteri, pejabat eselon I baik dirjen maupun deputi, hingga jajaran direktur utama BUMN.

"Seluruh Kabinet Merah Putih beserta seluruh dirjen/deputi eselon I, serta Dirut BUMN," ujar Seskab Teddy.

Sementara itu, beredar undangan raker di Istana yang diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 800 orang. Undangan ini akan dipusatkan di area tengah Istana Negara.

Selain jajaran kementerian, turut diundang juga kepala badan, kepala lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), Panglima TNI, Kapolri, hingga Jaksa Agung.

Berita Terkait
Pemerintah Akan Umumkan Kebijakan WFH Malam Ini
Menteri Pigai Sebut Indonesia Bak Kanker Stadium 3 di Sejumlah Bidang Ini
Kelakar Prabowo ke Menteri: Kalian Diangkat untuk Dihujat
Menteri Mulai Berdatangan ke Hambalang Ikut Retret, Ada Purbaya hingga Airlangga
Prabowo Gelar Retret Menteri-Wamen di Hambalang Besok
Seskab Teddy Dinilai Benahi Pola Komunikasi Publik dalam Penanganan Bencana Sumatera
