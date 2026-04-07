Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Dikabarkan Reshuffle Kabinet Usai Lebaran, Seskab Teddy: Tunggu Saja!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |13:00 WIB
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menanggapi soal kabar bahwa Prabowo Subianto akan kembali melakukan reshuffle Kabinet usai lebaran.  Teddy mengatakan, reshuffle kabinet tinggal menunggu waktu.

“(Soal Reshuffle) tunggu aja,” ucap Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Namun ketika ditanya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan bulan ini, Teddy menyebutkan, Presiden Prabowo yang akan memberikan penjelasan. “Nanti Bapak Presiden yang ceritakan,” singkat Teddy.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada reshuffle atau pergantian kursi Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Hal ini ditegaskan Prasetyo saat ditanya awak media soal kemungkinan ada reshuffle jelang Lebaran 2026.

"Reshuffle lagi, enggak ada reshuffle," ujar Mensesneg Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203515/prabowo_dikawal_pesawat_tempur_f16_saat_kunjungan_ke_yordania-xzBL_large.jpg
Kunjungan ke Yordania, Prabowo Dikawal Pesawat Tempur F-16 dan Disambut Putra Mahkota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200780/mensesneg-9Ah7_large.jpg
Mensesneg Pastikan Tak Ada Reshuffle Kabinet Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/337/3198764/pemerintah-eK2h_large.jpg
Mundur dari Menko PMK atau Kena Reshuffle, Begini Jawaban Pratikno!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197613/reshuffle-dm0v_large.jpg
Kode Misterius Utut, Budi Djiwandono Sebentar Lagi di Eksekutif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175321/prabowo-UWzx_large.jpg
Prabowo Lantik Jenderal Kopassus Anak Pahlawan Revolusi Hotmangaradja Pandjaitan Jadi Dubes Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175308/prabowo-RdBO_large.jpg
Prabowo Lantik Sejumlah Duta Besar di Istana, Salah Satunya Andy Rachmiyanto Dubes RI untuk Belgia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement