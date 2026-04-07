Prabowo Dikabarkan Reshuffle Kabinet Usai Lebaran, Seskab Teddy: Tunggu Saja!

JAKARTA - Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menanggapi soal kabar bahwa Prabowo Subianto akan kembali melakukan reshuffle Kabinet usai lebaran. Teddy mengatakan, reshuffle kabinet tinggal menunggu waktu.

“(Soal Reshuffle) tunggu aja,” ucap Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Namun ketika ditanya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan bulan ini, Teddy menyebutkan, Presiden Prabowo yang akan memberikan penjelasan. “Nanti Bapak Presiden yang ceritakan,” singkat Teddy.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada reshuffle atau pergantian kursi Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Hal ini ditegaskan Prasetyo saat ditanya awak media soal kemungkinan ada reshuffle jelang Lebaran 2026.

"Reshuffle lagi, enggak ada reshuffle," ujar Mensesneg Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).