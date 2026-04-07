Reaksi Seskab Teddy soal Kritik Keras Saiful Mujani ke Prabowo

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menanggapi kritikan pengamat politik senior Saiful Mujani yang menyinggung upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku belum melihat apa yang disampaikan oleh Saiful Mujani.

“Saya masih banyak sekali kerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa. Itu kira-kira,” kata Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Di sisi lain, ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang fokus dengan hal-hal yang lebih strategis.

“Apalagi Bapak Presiden, Bapak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengfan hal-hal yang lebih strategis,” tutup Teddy.

Sebelumnya, nama pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menjadi pembicaraan karena pernyataannya mengenai Presiden Prabowo Subianto.