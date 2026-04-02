Seskab Teddy Ungkap Diplomasi Anabul ala Prabowo di Korsel hingga Bikin Presiden Lee Terkejut

JAKARTA - Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan (Korsel) pada Rabu (1/4/2026) kemarin tidak hanya diwarnai agenda resmi kenegaraan, tetapi juga momen hangat yang mencerminkan kedekatan personal antar pemimpin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah hadiah khas Indonesia hingga kejutan unik.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, pendekatan diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo tidak semata formalitas, tapi juga menyentuh sisi personal.

“Diplomasi tidak hanya sekedar rapat dan agenda resmi, tetapi bagaimana hubungan personal antar pemimpin dapat terjalin dan membekas baik di hati,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah kerajinan unggulan UMKM Indonesia, di antaranya keris Bali dan guci keramik khas Jawa Timur. Pemberian tersebut mencerminkan kekayaan budaya Indonesia sekaligus menjadi wujud diplomasi ekonomi kreatif yang memperkenalkan produk lokal ke panggung internasional.

Namun, momen paling mencuri perhatian terjadi saat Presiden Prabowo memberikan kejutan tak terduga. Kepala Negara menghadiahkan pakaian khusus untuk anjing peliharaan Presiden Republik Korea, Lee Jae Myung.