HOME NEWS NASIONAL

Seskab Teddy Temui Wapres Gibran Bahas Kondisi Tanah Air

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |22:35 WIB
Seskab Teddy Indra Wijaya menemui Wapres Gibran Rakabuming Raka (Foto: Setkab)
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menemui Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka, pada Kamis 2 April 2026 di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Pertemuan dengan Wapres Gibran dalam rangka silaturahmi.

“Masih di bulan Syawal dan dalam suasana Lebaran, pada Kamis malam, 2 April 2026, bertemu dengan Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, untuk bersilaturahmi di Istana Wakil Presiden,” kata Teddy dalam akun Instagram @sekretariat.kabinet, Jumat (3/4/2026).

Teddy mengatakan, pertemuan dirinya bersama Wapres Gibran berlangsung selama 1,5 jam. Ada banyak hal yang dibahas, termasuk kondisi terkini negara.

“Dalam pertemuan selama kurang lebih 1,5 jam ini dibahas juga berbagai perkembangan terkini di Tanah Air,” ujar dia.

Dalam foto yang diunggah, terlihat Wapres Gibran mengenakan batik berwarna krem dan celana berwarna hitam. Sementara itu, Seskab Teddy terlihat mengenakan kemeja putih dan celana berwarna biru navy.

Terlihat keduanya berbincang di sebuah ruangan. Tampak Seskab Teddy sesekali mencatat di buku catatan yang ia bawa.

