Tinjau Proyek MRT Jakarta, Gibran: HI-Monas Beroperasi 2027

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |13:27 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tinjau proyek MRT (Foto: Tangkapan layar iNews TV)
JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP202 di Stasiun Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Jakarta Pramono Anung, serta Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat.

Gibran mengungkapkan progres pembangunan MRT fase 2A jalur utara-selatan kini telah mencapai 59 persen. Ia menyebut jalur MRT dari Bundaran HI hingga Monas ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027.

“Di akhir tahun 2027, HI-Monas tersambung dan sudah beroperasi. Lalu di akhir 2029 nyambung sampai Stasiun Kota. Jadi ini progres yang luar biasa sekali,” ujar Gibran.

Menurutnya, pembangunan transportasi publik modern membutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia juga mengapresiasi ribuan pekerja konstruksi yang terus bekerja agar proyek berjalan sesuai target.

“Untuk mewujudkan transportasi publik yang aman, nyaman, terintegrasi, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.

