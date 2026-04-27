Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dikabarkan Jadi KSP, Dudung: Saya Prajurit, Harus Siap Perintah Presiden

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |14:42 WIB
Dikabarkan Jadi KSP, Dudung: Saya Prajurit, Harus Siap Perintah Presiden
Dudung Abdurachman (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dikabarkan akan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) menggantikan Muhammad Qodari.

Pantauan Okezone, Dudung tampak didampingi sang istri merapat ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Ia terlihat mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan dasi biru dan peci hitam, didampingi sang istri.

Dudung mengatakan siap mengemban jabatan yang diamanahkan kepadanya. “Saya prajurit, harus siap ya, apalagi perintah Presiden,” tegasnya.

Ia tak memungkiri dirinya dihubungi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya untuk persiapan ke Istana pada hari sebelumnya. “Ya kemarin, tadi ditelepon oleh Letkol Teddy Seskab, persiapan untuk ke Istana jam 2.15 untuk gladi, jam 3 pelantikan,” ujarnya.

Saat ini, Dudung diketahui masih menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Ia mengatakan bahwa jabatannya akan diserahterimakan ketika mengemban jabatan baru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214958/pemerintah-9M01_large.jpg
Reshuffle Kabinet, Dikabarkan Jadi Menteri LH Jumhur Hidayat Tiba di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214910/qodari-qMij_large.jpg
Dikabarkan Bakal Dirotasi Prabowo Jadi Kepala Bakom, Qodari: Prerogatif Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3210991/prabowo-CHAo_large.jpg
Prabowo Dikabarkan Reshuffle Kabinet Usai Lebaran, Seskab Teddy: Tunggu Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203515/prabowo_dikawal_pesawat_tempur_f16_saat_kunjungan_ke_yordania-xzBL_large.jpg
Kunjungan ke Yordania, Prabowo Dikawal Pesawat Tempur F-16 dan Disambut Putra Mahkota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200780/mensesneg-9Ah7_large.jpg
Mensesneg Pastikan Tak Ada Reshuffle Kabinet Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/337/3198764/pemerintah-eK2h_large.jpg
Mundur dari Menko PMK atau Kena Reshuffle, Begini Jawaban Pratikno!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement