Dikabarkan Jadi KSP, Dudung: Saya Prajurit, Harus Siap Perintah Presiden

JAKARTA - Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dikabarkan akan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) menggantikan Muhammad Qodari.

Pantauan Okezone, Dudung tampak didampingi sang istri merapat ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Ia terlihat mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan dasi biru dan peci hitam, didampingi sang istri.

Dudung mengatakan siap mengemban jabatan yang diamanahkan kepadanya. “Saya prajurit, harus siap ya, apalagi perintah Presiden,” tegasnya.

Ia tak memungkiri dirinya dihubungi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya untuk persiapan ke Istana pada hari sebelumnya. “Ya kemarin, tadi ditelepon oleh Letkol Teddy Seskab, persiapan untuk ke Istana jam 2.15 untuk gladi, jam 3 pelantikan,” ujarnya.

Saat ini, Dudung diketahui masih menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Ia mengatakan bahwa jabatannya akan diserahterimakan ketika mengemban jabatan baru.