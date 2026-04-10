Seskab Teddy soal Narasi Indonesia Chaos dalam Waktu Dekat: Keliru, Semua Terkendali

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan narasi Indonesia akan mengalami situasi “chaos” dalam waktu dekat adalah keliru. Ia memastikan kondisi nasional saat ini tetap aman dan terkendali.

“Saya mau luruskan beberapa isu. Tadi ada pertanyaan, jadi beberapa waktu lalu sempat ada isu yang menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan chaos. Pertama, saya minta maaf mau meluruskan, itu adalah narasi yang keliru. Tidak ada itu chaos-chaos. Yang ada adalah semuanya terkendali,” kata Seskab Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Seskab Teddy pun membeberkan sejumlah bukti bahwa Indonesia berada dalam keadaan aman dan terkendali. Salah satunya, di tengah dinamika global akibat perang di Timur Tengah, pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Buktinya apa? Satu, di tengah konflik global dan dampak perang di Timur Tengah, banyak sekali negara yang menaikkan harga BBM dan mengalami kesulitan BBM, tetapi justru Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sama sekali. Itu fakta. Anda bisa lihat sendiri di negara tetangga dan negara sekitar,” ujarnya.

Selanjutnya, Seskab Teddy mengatakan bahwa perekonomian nasional dinilai tetap positif. Ia menyebut daya beli masyarakat masih terjaga dan didukung data para ekonom. “Kemudian yang kedua, data perekonomian dari ekonom yang kredibel menunjukkan kita mengarah ke arah yang optimistis. Daya beli masyarakat terjaga,” ujarnya.