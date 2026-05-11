Menlu Ungkap Respons Positif Dunia soal Prabowo Gunakan Maung di KTT ASEAN

JAKARTA - Menteri Luar Negeri, Sugiono membeberkan respons positif dari negara lain saat Presiden Prabowo Subianto menggunakan Maung Garuda, selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina.

"Respons yang saya dapatkan lewat rekan-rekan sejawat saya juga positif. Ini menjadi kebanggaan bangsa bahwa kita bisa hadir dalam forum internasional dengan peralatan pendukung hasil produksi bangsa sendiri, khususnya mobil yang digunakan oleh Presiden," kata Sugiono, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, penggunaan Maung Garuda oleh Prabowo merupakan bentuk kebanggaan terhadap produksi mobil dalam negeri.

“Saya kira ini bentuk kebanggaan bahwa kita telah mampu memproduksi mobil yang sejak pelantikan dipakai oleh Bapak Presiden. Kemudian beliau berpesan agar mobil itu juga dibawa ke sana,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkap alasan kendaraan taktis Maung MV3 Garuda Limousine milik Presiden Prabowo Subianto dibawa dalam agenda KTT ke-48 ASEAN pada 7–8 Mei 2026. Penggunaan Maung dalam forum internasional tersebut dinilai memiliki makna yang melampaui fungsi kendaraan operasional Presiden semata.

“Penggunaan Maung di forum internasional ini bukan sekadar alat transportasi, tetapi simbol kemandirian, kepercayaan diri bangsa, dan kemajuan industri nasional Indonesia. Maung menjadi simbol diplomasi. Dari dalam negeri untuk Indonesia, hadir di panggung dunia,” kata Teddy, Minggu (10/5/2026).