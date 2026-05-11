Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menlu Ungkap Respons Positif Dunia soal Prabowo Gunakan Maung di KTT ASEAN

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |14:24 WIB
Menlu Ungkap Respons Positif Dunia soal Prabowo Gunakan Maung di KTT ASEAN
Menteri Luar Negeri Sugiono (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri, Sugiono membeberkan respons positif dari negara lain saat Presiden Prabowo Subianto menggunakan Maung Garuda, selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina.

"Respons yang saya dapatkan lewat rekan-rekan sejawat saya juga positif. Ini menjadi kebanggaan bangsa bahwa kita bisa hadir dalam forum internasional dengan peralatan pendukung hasil produksi bangsa sendiri, khususnya mobil yang digunakan oleh Presiden," kata Sugiono, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, penggunaan Maung Garuda oleh Prabowo merupakan bentuk kebanggaan terhadap produksi mobil dalam negeri.

“Saya kira ini bentuk kebanggaan bahwa kita telah mampu memproduksi mobil yang sejak pelantikan dipakai oleh Bapak Presiden. Kemudian beliau berpesan agar mobil itu juga dibawa ke sana,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkap alasan kendaraan taktis Maung MV3 Garuda Limousine milik Presiden Prabowo Subianto dibawa dalam agenda KTT ke-48 ASEAN pada 7–8 Mei 2026. Penggunaan Maung dalam forum internasional tersebut dinilai memiliki makna yang melampaui fungsi kendaraan operasional Presiden semata.

“Penggunaan Maung di forum internasional ini bukan sekadar alat transportasi, tetapi simbol kemandirian, kepercayaan diri bangsa, dan kemajuan industri nasional Indonesia. Maung menjadi simbol diplomasi. Dari dalam negeri untuk Indonesia, hadir di panggung dunia,” kata Teddy, Minggu (10/5/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217697//sekretaris_kabinet_teddy_indra_wijaya-qdVl_large.jpg
Seskab Teddy: Maung Jadi Simbol Diplomasi Indonesia di KTT ASEAN 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/340/3217601//sapi_kurban-JX4H_large.jpg
Penampakan Diego, Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 1,8 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217596//hercules-0RfP_large.jpg
Khawatir Dibunuh Orang, Hercules Pernah Diajak Prabowo Tinggal di Hambalang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217567//hercules-oqYE_large.jpg
Hercules Ngaku Didatangi Jenderal, Ditawari Uang Ratusan Miliar agar Tak Dukung Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217450//presiden_prabowo_subianto-VBLj_large.jpg
Prabowo: Indonesia Kini Dihormati Dunia karena Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/18/3217403//menlu_sugiono-CczG_large.jpg
Menlu Sugiono Ungkap KTT ASEAN Sepakati Kerja Sama Energi dan Pangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement