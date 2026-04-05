Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Prajurit TNI Gugur, SBY: Investigasi Secara Serius dan Adil, Indonesia Berhak untuk Itu!

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |14:48 WIB
3 Prajurit TNI Gugur, SBY: Investigasi Secara Serius dan Adil, Indonesia Berhak untuk Itu!
3 Prajurit TNI Gugur, SBY: Investigasi Secara Serius dan Adil, Indonesia Berhak untuk Itu!




JAKARTA - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendesak perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dilakukan investigasi terkait gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian Lebanon.

Ketiga prajurit TNI yang gugur diantaranya; Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon.

SBY mengaku hatinya ikut bergetar saat memberikan penghormatan saat kedatangan jenazah 3 anggota TNI di Tanah Air.

Menurutnya, seorang prajurit disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raganya ketika tugas negara memanggil, Namun, SBY mengaku bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga mereka.

"Merasakan ini semua, secara pribadi saya mendukung langkah-langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi secara serius, jujur dan adil. Indonesia berhak untuk itu," kata SBY dalam akun X pribadinya, Minggu (5/4/2026).

Menurut SBY, PBB utamanya UNIFIL, dengan penuh rasa tanggung jawab, harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka “peacekeeper” dari Indonesia itu terjadi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202319/lukisan_kuda_api_sby-0ApB_large.jpg
Lukisan Kuda Api SBY Laku Rp6,5 Miliar, Dibeli Pengusaha Dato Low
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200340/sby-nbZe_large.jpg
SBY Optimis Indonesia Jadi Negara Lebih Kuat di Abad 21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196188/viral-qzS8_large.jpg
SBY: Sangat Mungkin Perang Dunia Ketiga Terjadi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175217/sby-9hQg_large.jpg
Respons Narasi Liar Hubungan SBY-Kapolri Renggang, Demokrat: Spekulasi Tidak Berdasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175099/sby-5zvw_large.jpg
SBY dan Kapolri Baik-Baik Saja, Jangan Simpulkan Masalah dari Potongan Video
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168824/partai_demokrat-VOgA_large.jpg
Gibran ke Cikeas Cium Tangan SBY, AHY: Beri Ucapan Ulang Tahun dan Doa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement