Panglima TNI Pimpin Pemakaman Mayor Zulmi di TMP Cikutra Bandung, Isak Tangis Keluarga Pecah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |12:00 WIB
JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto menjadi inspektur upacara pemakaman Mayor (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas sebagai pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon.

Dilihat Okezone dari tayangan iNews TV Minggu (5/4/2026), jenazah Mayor Zulmi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat.

“Yang telah gugur demi kepentingan serta keluhuran bangsa dan negara pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 pukul 10.45 waktu Lebanon atau 15.45 WIB," ujar Agus.

“Semoga jalan darma bakti yang ditempuhnya menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat terbaik tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” sambungnya.

Dalam tayangan terlihat isak tangis keluarga pecah saat detik-detik jenazah Mayor Zulmi dimasukkan ke dalam liang lahat.

Sementara itu, Jenazah Kopda (Anm) Farizal Romadhon dimakamkan di TMP Giripeni, Sidorejo, Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan untuk jenazah Serka (Anm) Muhammad Nur Ichwan dimakamkan di TMP Giri Dharmoloyo, Magelang, Jawa Tengah.

 

