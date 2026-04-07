HOME NEWS NASIONAL

Aktivis KontraS Andrie Yunus Tolak Peradilan Militer: Saya Tidak Percaya!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |14:05 WIB
Aktivis KontraS Andrie Yunus Tolak Peradilan Militer: Saya Tidak Percaya!
Sukidi saat membacakan surat dari Andrie Yunus di kantor KontraS (foto: Okezone)
JAKARTA – Aktivis KontraS, Andrie Yunus menyampaikan mosi tidak percaya terhadap sistem penegakan hukum, apabila pelaku penyiraman terhadap dirinya diadili melalui peradilan militer.

"Saya keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum dilakukan melalui peradilan militer, yang selama ini menjadi sarang impunitas prajurit pelaku pelanggaran HAM," ujar Sukidi saat membacakan surat dari Andrie Yunus di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Dalam surat tersebut, Andrie menegaskan, bahwa kasus percobaan pembunuhan melalui teror penyiraman air keras terhadap dirinya harus diungkap dan diusut tuntas. Ia menilai hal itu merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin peristiwa serupa tidak terulang.

"Paling penting bagi saya, siapa pun pelakunya, baik sipil maupun yang terindikasi melibatkan prajurit militer, harus diadili melalui peradilan umum," tuturnya.

Lebih lanjut, Andrie juga meminta agar pelaku diproses melalui peradilan sipil. Saat ini, KontraS bersama koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan tengah mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 serta revisinya dalam UU Nomor 3 Tahun 2025.

"Titik tekan kami dalam gugatan ini adalah memastikan perluasan pengaruh militer dalam kehidupan sipil, politik, dan ekonomi harus dihentikan. Sejak awal, revisi UU 3/2025 telah menerabas batas tersebut, bahkan berpotensi bertentangan dengan TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 serta konstitusi," ujarnya.

 

DPR Panggil Menhan Sjafrie Bahas Gugurnya Prajurit TNI hingga Kasus Andrie Yunus
Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, Mahasiswa Dirikan Tenda Demokrasi di Komnas HAM
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Eks Ketua Komisi III DPR: Usut Tuntas!
Dendam Kesumat karena Dihina Ojol, Kakek Penderita Stroke Alami Luka Bakar Usai Disiram Air Keras
Biadab, Dua Eksekutor Penyiram Air Keras di Bekasi Diimingi Upah Rp9 Juta
Terkuak Motif Pelaku Penyiraman Air Keras di Bekasi, Dendam Direndahkan sebagai Ojol
