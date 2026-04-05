JK Sampaikan Rekomendasi Akademisi hingga Aktivis soal Kebijakan ke Prabowo

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengaku telah menyampaikan rekomendasi terkait kebijakan yang perlu diambil pemerintah dalam menyikapi persoalan bangsa. Rekomendasi ini telah diserahkan ke kantor Presiden Prabowo Subianto pada akhir Maret lalu.

JK mengungkapkan, rekomendasi atau saran ini merupakan hasil perbincangannya bersama tokoh, akademisi, dan kalangan profesional saat Ramadhan.

"Dan karena itu, kita mengambil kesimpulan-kesimpulan, dan saya sudah sampaikan itu kepada Bapak Presiden," kata JK dalam konferensi pers di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

Rekomendasi tersebut menyangkut banyak aspek, mulai dari kebijakan ekonomi, diplomasi, hingga sistem pemerintahan saat ini. JK menegaskan, saran ini diberikan kepada Presiden sebagai bentuk kontribusi warga negara untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih baik.

"Jadi ini terbuka dan memang niatnya untuk memberikan saran. Bukan niat untuk menjatuhkan, sama sekali tidak. Ini saran tentang keadaan situasi," ujarnya.

(Arief Setyadi )

