HOME NEWS NASIONAL

JK Bantah Tuduhan Rismon Danai Roy Suryo Cs Rp5 Miliar Mainkan Ijazah Jokowi

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |18:55 WIB
Jusuf Kalla bantah danai isu ijazah jokowi (Foto: Felldy Utama/Okezone)
JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) membantah keras pernyataan Rismon Hasiholan Sianipar yang menyebut dirinya sebagai dalang di balik kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) dengan memberikan dana sebesar Rp5 miliar.

Hal ini disampaikan JK setelah mencermati pemberitaan di media ihwal pernyataan Rismon yang menyebut dirinya mendanai Roy Suryo dkk sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan ijazah Jokowi.

"Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar," tegas JK dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

JK secara tegas menyatakan dirinya tidak pernah mengenal Rismon, apalagi sampai melakukan pertemuan dengannya. Dia mengaku hanya mengenal Roy karena pernah menjadi menteri.

"Ya kalau memang begitu ya di mana dan kapan?" ujarnya.

JK mengatakan, dirinya tidak pernah bermain di belakang, apalagi sampai menyuruh orang lain untuk mempersoalkan orang tertentu, dalam hal ini Jokowi lewat ijazahnya. Ia menegaskan, apa yang disampaikan Rismon itu penuh dengan kebohongan dan cenderung mengarah ke fitnah.

"Kalau bicara, bicaralah yang benar. Masa pakai orang, eh kau ijazah itu, enggak, bukan sifat saya itu. Ini uang, kritik orang itu, enggak pernah saya. Haram untuk saya berbuat seperti itu," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

Jokowi Buka Suara soal Isu Puan hingga AHY Diduga Terlibat di Kasus Ijazah Palsu
Roy Suryo Buka-bukaan soal Isu Aliran Dana Rp50 Miliar untuk Mainkan Ijazah Jokowi
Pintu RJ untuk Roy Suryo-Dokter Tifa di Kasus Ijazah Jokowi Tertutup!
Rismon Sianipar Diminta Bongkar Donatur di Kasus Ijazah Jokowi
Daftar 9 Jenderal Purnawirawan 3 Matra yang Gugat Polda Metro soal Kasus Ijazah Jokowi
Sejumlah Purnawirawan Jenderal Tempur TNI Gugat Polda Metro soal Ijazah Jokowi
