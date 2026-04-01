RSCM Ungkap Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus: Stabil Meski Traumatis Berat

JAKARTA - RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengungkapkan kondisi terkini dari aktivis KontraS, Andrie Yunus, pasca penyiraman air keras yang menimpanya. Hingga saat ini, Andrie masih berada dalam pemantauan tim medis multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis bedah plastik, oftalmologi, serta tenaga kesehatan terkait lainnya guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal dan berkesinambungan.

“Secara umum, kondisi psikologis pasien dalam keadaan cukup stabil meskipun mengalami peristiwa traumatis berat,” demikian keterangan yang disampaikan RSCM, Rabu (1/4/2026).

RSCM menuturkan tim medis akan terus memberikan dukungan psikologis untuk memastikan pasien tetap tenang dan mampu mengikuti proses perawatan dengan optimal.

Kondisi luka pasien, kata RSCM, menunjukkan perbaikan dengan sebagian besar luka telah menutup dan kering, ditutupi oleh kulit baru hasil cangkok di area wajah, leher depan, dada, sebagian pundak, dan lengan kanan.

Rencana evaluasi luka dalam sedasi akan dilakukan sebanyak dua kali pada pekan ini untuk memastikan proses penyembuhan berjalan baik.

“Masih terdapat area kulit mati di leher belakang yang akan dibersihkan dan ditutup dengan cangkok kulit lanjutan dalam satu minggu ke depan,” ujar dia.