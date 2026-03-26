HOME NEWS NASIONAL

Komnas HAM Ungkap Pemulihan Aktivis KontraS Bisa Sampai 2 Tahun

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |17:36 WIB
JAKARTA - Komnas HAM menyebutkan, pemulihan luka bakar aktivis KontraS, Andrie Yunus, memakan waktu selama 6 bulan hingga 2 tahun usai disiram air keras. 

"Fokus pemulihan akan dilakukan dalam 6 bulan ini. Namun, operasi dan pemulihan secara keseluruhan diperkirakan berlangsung antara 6 bulan hingga 2 tahun ke depan untuk pemulihan luka bakarnya," ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P Siagian pada wartawan, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, informasi soal pemulihan Andrie Yunus ini setelah Komnas HAM bertemu pimpinan dan tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo (RSCM) pada hari ini. Saat ini Andrie Yunus dirawat tim dokter spesialis di RSCM.

Dia menambahkan, berdasarkan informasi yang dikumpulkan Komnas HAM, Andrie Yunus mengalami luka bakar akibat disiram zat kimia asam kuat. Biaya selama perawatan medis di RSCM ditanggung pihak LPSK.

"Kami mendapatkan konfirmasi bahwa biaya penanganan medis sejauh ini ditanggung oleh LPSK," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

