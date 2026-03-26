Komnas HAM Temui Tim Dokter RSCM Cek Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |16:25 WIB
Komnas HAM Temui Tim Dokter RSCM Cek Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus
Komnas HAM datangi RSCM (Foto: Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA - Komnas HAM mendatangi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat, pada Kamis (26/3/2026). Kunjungan tersebut bertujuan untuk bertemu pimpinan dan tim dokter yang menangani aktivis KontraS, Andrie Yunus, pasca insiden penyiraman air keras beberapa waktu lalu.

"Kami dari Komnas HAM, ada tiga komisioner yang hadir hari ini, Ibu Anis Hidayah selaku Ketua, saya Pramono Ubaid Tanthowi, dan Pak Saurlin Siagian selaku Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan. Kami telah bertemu dengan pimpinan RSCM dan beberapa anggota tim dokter yang menangani Saudara AY," ujar Koordinator Subkomisi Penegakan Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, Kamis.

Menurutnya, Komnas HAM mendatangi RSCM untuk meminta keterangan dari pihak rumah sakit terkait kondisi Andrie Yunus selama menjalani perawatan medis.

"Kami meminta keterangan serta informasi terkait kondisi Saudara AY sejak awal masuk rumah sakit hingga penanganan terakhir. Kami ingin mengetahui langkah-langkah yang telah diambil tim dokter serta rencana penanganan ke depan," tuturnya.

Ia menambahkan, Komnas HAM juga ingin memastikan dampak yang dialami korban, baik secara fisik maupun psikologis.

"Selain itu, kami menggali informasi mengenai seberapa besar dampak dari cairan yang disiramkan tersebut terhadap Saudara AY, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dari sisi fisik maupun psikis yang mungkin dialami korban," katanya.

