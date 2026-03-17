HOME NEWS NASIONAL

Komnas HAM Bentuk Tim Independen Usut Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |18:30 WIB
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin Siagian (foto: Okezone)
JAKARTA - Komnas HAM membentuk tim independen untuk mengumpulkan fakta, terkait peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Tim tersebut telah dibentuk sejak awal kejadian.

"Kami sudah membentuk tim sejak hari pertama di Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM. Kami tentu mengumpulkan fakta-fakta," ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin Siagian, Selasa (17/3/2026).

Saurlin menegaskan, tim independen ini tetap akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Namun, ia memastikan Komnas HAM tidak akan mengganggu proses penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya.

"Jadi kami tentu tidak mengganggu kepolisian, namun secara independen kami akan mengumpulkan fakta," lanjutnya.

Meski demikian, Saurlin belum merinci temuan Komnas HAM sejauh ini. Ia menyebut lembaganya masih berfokus memastikan korban mendapatkan perlindungan.

"Tentu kami mengumpulkan fakta-fakta, tetapi fokus kami dalam dua hingga tiga hari ini adalah memastikan korban terlindungi. Oleh sebab itu, kami telah menuntaskan analisis terhadap yang bersangkutan. Tadi malam rapat selesai, dan pagi ini kami telah merilis Surat Keterangan Pembela HAM," tegasnya.

(Awaludin)

