HOME NEWS NASIONAL

Kasus Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Publik Diminta Tunggu Hasil Investigasi

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |14:59 WIB
Direktur Eksekutif GREAT Institute Sudarto (foto: dok ist)
JAKARTA – Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, menuai perhatian luas. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 12 Maret 2026 sekitar pukul 23.00 WIB oleh orang tak dikenal (OTK).

Akibat kejadian itu, Andrie dilaporkan mengalami luka bakar sekitar 24% di bagian wajah dan saat ini tengah menjalani operasi, termasuk penanganan pada bagian mata.

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional dan transparan.

“Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melakukan pengusutan secara tuntas, profesional, dan transparan,” ujar Listyo.

Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto mendesak Polri agar bergerak cepat dalam mengungkap pelaku, mengingat kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah.

Ia juga menyoroti respons sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri HAM Natalius Pigai yang mengecam keras aksi tersebut, serta Wakil Menteri HAM Mugiyanto yang menilai teror terhadap aktivis HAM berpotensi memengaruhi posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.

 

