Pemerintah Gratiskan Biaya Perawatan Aktivis KontraS Korban Penyiraman Air Keras di RSCM

JAKARTA - Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, masih menjalani perawatan di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) setelah disiram air keras. Biaya perawatan Andrie Yunus digratiskan oleh pemerintah.

"Iya ada dirawat di RSCM dan akan kita gratiskan," kata Juru Bicara Kemenkes RI, Widyawati kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

Sebelumnya, pihak RSCM menyampaikan kondisi Andrie Yunus. Pihak RSCM menyatakan, kondisi Andrie Yunus sudah dalam keadaan stabil.

Penanganan medis akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kondisi pasien, termasuk kemungkinan tindakan rekonstruksi jaringan dan prosedur lanjutan untuk membantu mengoptimalkan pemulihan fungsi penglihatan.