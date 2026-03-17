Pemerintah Gratiskan Biaya Perawatan Aktivis KontraS Korban Penyiraman Air Keras di RSCM

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |12:55 WIB
JAKARTA - Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, masih menjalani perawatan di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) setelah disiram air keras. Biaya perawatan Andrie Yunus digratiskan oleh pemerintah. 

"Iya ada dirawat di RSCM dan akan kita gratiskan," kata Juru Bicara Kemenkes RI, Widyawati kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

Sebelumnya, pihak RSCM menyampaikan kondisi Andrie Yunus. Pihak RSCM menyatakan, kondisi Andrie Yunus sudah dalam keadaan stabil.

RSCM menegaskan, penanganan medis akan terus dilakukan secara bertahap. Termasuk, kemungkinan tindakan rekonstruksi jaringan untuk membantu mengoptimalkan pemulihan fungsi penglihatan.

Penanganan medis akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kondisi pasien, termasuk kemungkinan tindakan rekonstruksi jaringan dan prosedur lanjutan untuk membantu mengoptimalkan pemulihan fungsi penglihatan.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/338/3207378/viral-IhHq_large.jpg
RSCM: Andrie Yunus Alami Luka Bakar, Penurunan Penglihatan dan Kerusakan Kornea Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/338/3207282/viral-cXFZ_large.jpg
Pergerakan Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus Terekam CCTV, Ini Detail Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/338/3207230/viral-tlXm_large.jpg
Terekam CCTV! Aktivis KontraS Andrie Yunus Diikuti Pelaku Sebelum Disiram Air Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/338/3207218/viral-VrbY_large.jpg
Terungkap! Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Berjumlah 4 Orang, Ini Rute Pelariannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/338/3207215/viral-Z62I_large.jpg
Polri Bentuk Tim Gabungan Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/338/3207212/viral-ewrp_large.jpg
Polisi: Pelaku Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus Panik dan Sebar Foto AI
