Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komnas HAM Bakal Panggil Panglima TNI Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |17:02 WIB
Komnas HAM Bakal Panggil Panglima TNI Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memanggil Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Langkah ini dilakukan menyusul dugaan keterlibatan anggota TNI dalam perkara tersebut.

“Komnas HAM dalam waktu dekat akan segera memanggil Panglima TNI untuk meminta penjelasan terkait keterlibatan anggotanya dalam kasus Andrie Yunus,” ungkap Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, kepada wartawan, Kamis (19/3/2026).

Anis menambahkan, pemanggilan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh. Selain itu, Komnas HAM juga telah membentuk tim independen guna mengusut kasus tersebut.

“Ini sangat penting untuk pengumpulan informasi, karena Komnas HAM juga melakukan penyelidikan dalam kasus ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Komnas HAM mendorong agar penegakan hukum kasus ini dilakukan melalui pengadilan umum guna mencegah adanya impunitas terhadap para pelaku penyiraman air keras.

“Jika melihat kasus ini, perkaranya tidak terkait dengan delik militer. Korbannya adalah sipil, seorang aktivis HAM yang selama ini melakukan advokasi, termasuk terkait kerja-kerja TNI. Perbuatannya juga diatur dalam KUHP dan tidak terkait dengan tugas kedinasan militer,” pungkasnya.

(Awaludin)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207757//komandan_puspom_tni_mayjen_yusri_nuryanto-W0fK_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207725//kontras-MFui_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207723//teror-iIo0_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/337/3207719//dpr_ri-txqk_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/337/3207711//tni-Tpkd_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/338/3207678//rekaman_cctv_penyiraman_air_keras-J3hk_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement