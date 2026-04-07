HOME NEWS INTERNATIONAL

Baku Tembak Pecah di Dekat Konsulat Israel di Istanbul, 3 Orang Tewas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |19:39 WIB
Baku tembak pecah di Baku Tembak Pecah di Dekat Konsulat Israel di Istanbul, Turki. (Foto: X)
JAKARTA – Tiga orang tewas dan dua petugas polisi terluka dalam insiden penembakan di dekat gedung yang menjadi kantor konsulat Israel di Istanbul, Turki, menurut laporan media setempat.

Polisi Turki mengatakan ketiga orang yang terlibat dalam penembakan pada Selasa (7/4/2026) telah dilumpuhkan.

Video yang beredar menunjukkan seorang petugas polisi mengeluarkan pistol dan berlindung saat suara tembakan terdengar. Satu orang terlihat berlumuran darah.

Gedung konsulat tersebut berada di area padat penduduk dan menampung banyak bisnis, termasuk bisnis internasional, dengan “ribuan” orang bekerja di sekitarnya, kata Koseoglu. Konsulat Israel berada di lantai tujuh sebuah gedung tinggi di Plaza Yapi Kredi di Jalan Buyukdere, distrik Besiktas, Istanbul.

Para Penyerang Telah Diidentifikasi

Menteri Dalam Negeri Turki Mustafa Ciftci mengatakan bahwa para penyerang telah diidentifikasi. Menurutnya, para pelaku tiba dari Izmit, sebuah kota sekitar 100 km (62 mil) sebelah timur Istanbul, dengan mobil sewaan. Ia menambahkan bahwa “salah satu dari mereka memiliki hubungan dengan kelompok yang mengeksploitasi agama.”

 


