Masjid Al Aqsa Ditutup saat Idul Fitri, Warga Palestina: Hari Paling Menyedihkan

YERUSALEM - Untuk pertama kalinya sejak Perang Enam Hari 1967, Masjid Al-Aqsa ditutup bagi jemaah Muslim pada momen Idul Fitri. Penutupan ini memicu kesedihan mendalam di kalangan warga Palestina yang selama puluhan tahun menjadikan kompleks tersebut sebagai pusat ibadah akhir Ramadan.

Dilansir dari theguardian, Jumat (20/3/2026). Ratusan jemaah terpaksa melaksanakan salat di luar kawasan Kota Tua Yerusalem setelah aparat Israel membarikade seluruh akses masuk ke kompleks masjid.

Otoritas Israel menyatakan kebijakan ini sebagai langkah pengamanan di tengah meningkatnya ketegangan regional, termasuk konflik yang melibatkan Israel, Iran, dan dukungan Amerika Serikat. Sejak akhir Februari, akses ke kompleks Al-Aqsa telah dibatasi secara signifikan selama Ramadhan.

Namun, banyak warga Palestina menilai penutupan tersebut sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperketat kontrol atas kawasan suci yang juga dikenal sebagai Al-Haram al-Sharif.

“Besok akan menjadi hari paling menyedihkan bagi para jamaah Muslim di Yerusalem,” ujar Hazen Bulbul, warga setempat yang telah beribadah di Al-Aqsa sejak kecil.