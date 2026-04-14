Pertemuan Prabowo-Putin di Rusia Hasilkan Penguatan Kerja Sama Energi, Antariksa, hingga Farmasi

JAKARTA - Sejumlah kesepakatan terjalin saat Presiden Rusia Vladimir Putin menerima kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026). Putin menyatakan, Rusia sangat terbuka menjalin kerja sama di bidang energi hingga farmasi dengan Indonesia.

“Beberapa waktu lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis. Saya sangat senang kita melaksanakan langkah-langkah yang memberi makna dan isi yang cukup besar untuk hubungan kedua negara,” kata Putin ketika mengawali pertemuan dengan Prabowo.

Salah satunya adalah kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan. Putin menyebutkan, kerja sama di bidang itu naik 12 persen. Pada awal 2026, perdagangan bilateral memang sedikit melambat, tapi kedua negara tetap mengupayakan berbagai solusi. Salah satunya mengupayakan adanya pertemuan bilateral.

Alhasil, sejumlah kerja sama terjalin dengan baik, yaitu di bidang energi, antariksa, pertanian, industri, dan farmasi. Bahkan, Indonesia dan Rusia serius untuk bekerja sama di bidang humaniter yakni di sektor pendidikan.

“Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerja sama kita dan sering kami sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerja sama di bidang tersebut. Antara lain, kita berbicara mengenai kerja sama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi,” kata Putin.

Untuk kerja sama berbagai bidang itu, Putin menegaskan Kementerian Luar Negeri kedua negara sangat erat berinteraksi.

“Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. Kementerian-kementerian luar negeri kedua negara kita bekerjasama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai-bagai format internasional,” tuturnya.

Menanggapi hal ini, Prabowo menekankan pentingnya hubungan bilateral yang makin intensif dalam beberapa bulan terakhir. Prabowo menyampaikan, komunikasi antara kedua negara menunjukkan perkembangan yang produktif dan saling menguntungkan.

“Saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta, dan juga di Moskow baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia, dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif,” ucap Prabowo.