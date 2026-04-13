Prabowo dan Putin Sepakat Perkuat Kerja Sama Energi, Antariksa, hingga Pendidikan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |21:46 WIB
Prabowo dan Putin Sepakat Perkuat Kerja Sama Energi, Antariksa, hingga Pendidikan
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin (foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, saat melakukan pertemuan di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026).

Putin menegaskan, bahwa kunjungan Prabowo memiliki arti penting dalam memperkuat hubungan strategis kedua negara di tengah dinamika global saat ini.

“Kami melihat bahwa kunjungan Yang Mulia memiliki makna yang sangat besar dan penting, terutama dalam situasi dan perkembangan dunia saat ini, serta dalam peningkatan kerja sama bilateral, khususnya di bidang ekonomi,” ujar Putin.

Putin menyampaikan bahwa hubungan antara Indonesia dan Rusia terus berkembang secara konsisten dan semakin substansial, terutama setelah disepakatinya deklarasi kemitraan strategis pada 2025.

“Saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar dalam hubungan kedua negara kita,” katanya.

Lebih lanjut, Putin menyoroti perkembangan kerja sama ekonomi dan perdagangan sebagai salah satu pilar utama hubungan bilateral. Ia menyebut nilai perdagangan antara Indonesia dan Rusia mengalami peningkatan signifikan hingga 12 persen.

“Pada awal tahun ini, kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami memiliki berbagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan perhatian besar pada komisi bersama antarpemerintah, dan berharap dalam pertemuan ini kita dapat mencari solusi untuk terus meningkatkan kemitraan kedua negara,” lanjutnya.

 

