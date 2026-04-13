HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Putin di Rusia, Prabowo Ingin Konsultasi Geopolitik Global

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |20:58 WIB
Prabowo Subianto bertemu dengan Putin di Rusia (foto: dok ist)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya untuk berkonsultasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, terkait dinamika geopolitik global yang terus berubah cepat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat pertemuan bilateral dengan Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Senin (13/4/2026).

"Yang Mulia, saya juga datang untuk berkonsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini," kata Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo menilai perlu adanya konsultasi dengan Putin untuk menghadapi situasi ke depan.

"Kami merasa sangat perlu untuk berkonsultasi bagaimana kita menghadapi situasi ke depan, dan terutama bagaimana kita bisa terus mempererat kerja sama, khususnya di bidang ekonomi dan energi," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa tujuan kunjungannya ke Rusia adalah untuk menyampaikan terima kasih atas dukungan Rusia kepada Indonesia.

"Maksud dan tujuan saya datang hari ini pada intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin dan Pemerintah Rusia atas dukungannya kepada Indonesia," ucapnya.

 

