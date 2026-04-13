HOME NEWS NASIONAL

Survei Poltracking: Kepuasan Publik Tembus 74%, Dukungan ke Prabowo-Gibran Merata

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |20:04 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi korban banjir di Aceh (foto: Biro Pers)
JAKARTA – Mayoritas publik menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berdasarkan survei Poltracking Indonesia. Hasil survei menunjukkan kebijakan dan program pemerintah dinilai tepat sasaran serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Survei yang dilakukan pada 2–8 Maret 2026 melalui wawancara tatap muka mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 74,1 persen. Sementara itu, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah juga tercatat tinggi, yakni 75,1 persen.

“Tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran mencapai 74,1 persen,” kata Peneliti Poltracking Indonesia, Muhammad Aditya Pradana, dalam rilis survei nasional bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah & Program Prioritas Prabowo-Gibran yang disiarkan melalui kanal YouTube Poltracking TV, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, tingkat kepuasan publik tersebar relatif merata di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Hal ini mencerminkan distribusi dukungan yang luas secara nasional.

Menurutnya, mayoritas wilayah menunjukkan tren positif dan mendukung kinerja pemerintah, sehingga memperkuat legitimasi pemerintahan di tingkat nasional.

“Temuan ini cukup menarik. Di tengah berbagai kondisi, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah masih bertahan di atas 70 persen,” ujarnya.

 

Gaya Komunikasi Seskab Teddy Jadi Sorotan, Dinilai Kuasai Isu dan Narasi
Putin Sambut Prabowo di Istana Kremlin: Terima Kasih Berkunjung ke Moskow 
Survei Poltracking Ungkap 75,1% Publik Percaya Pemerintahan Prabowo-Gibran di Tengah Ketegangan Global
Tiba di Moskow, Prabowo Bakal Bertemu Putin
Prabowo dan Putin Bakal Bahas Kerja Sama Energi hingga Minyak di Moskow
Prabowo Minta Maaf Pencak Silat Belum Bisa Tampil di Olimpiade
