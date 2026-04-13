Survei Poltracking Ungkap 75,1% Publik Percaya Pemerintahan Prabowo-Gibran di Tengah Ketegangan Global

Survei Poltracking Ungkap 75,1% Publik Percaya Pemerintahan Prabowo-Gibran di Tengah Ketegangan Global (Dok)

JAKARTA - Sebanyak 75,1% publik percaya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini berdasarkan survei Poltracking Indonesia dengan melibatkan 1.220 responden pada periode 2-8 Maret 2026.

Survei ini menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error pada survei ini +/- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sementara survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka langsung dengan responden.

“Kalau kita perhatikan dari angka ini, jadi 75,1% publik di Indonesia percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar peneliti Utama Poltracking Masduri Amrawi lewat YouTube Poltracking TV, Senin (13/4/2026).

Ia melanjutkan, ini menjadi modal politik persepsi publik yang baik bagi pemerintah di tengah ketegangan isu global dan dampaknya terhadap berbagai aspek baik di ekonomi ataupun aspek-aspek lain yang secara langsung merupakan konsekuensi dari ketegangan politik global.

"Tapi kita melihat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih cukup tinggi di 75,1%,” katanya.