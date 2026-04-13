Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Moskow, Prabowo Bakal Bertemu Putin

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |13:21 WIB
Tiba di Moskow, Prabowo Bakal Bertemu Putin
Tiba di Moskow, Prabowo Bakal Bertemu Putin (Dok Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Vnukovo-2 di Moskow, Federasi Rusia, pada Senin (13/4/2026), pukul 07.45 waktu setempat guna melakukan kunjungan kerja. Kedatangan Prabowo menandai komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan bilateral, serta meningkatkan kerja sama strategis dengan Rusia.

Di bawah tangga pesawat, kedatangan Presiden disambut Deputy Foreign Minister Rusia Andrey Rudenko, Director of State Protocol Department Rusia Igor Bogdashev, Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia Jose Tavares, dan Atase Pertahanan RI di Moskow Marsma TNI Budi Susilo.

Selama berada di Moskow, Kepala Negara diagendakan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk mempererat kemitraan kedua negara, utamanya di bidang energi dan sektor-sektor prioritas lainnya.

"Presiden Prabowo dijadwalkan langsung melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Vladimir Putin di siang harinya," ungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.

Kunjungan ini juga mencerminkan langkah aktif diplomasi Indonesia dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara-negara sahabat. Pemerintah Indonesia memandang Rusia sebagai mitra penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/337/3211899/prabowo_subianto-jgN1_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/337/3211905/prabowo_subianto-RWa3_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/337/3211879/prabowo-wM5j_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/337/3211877/prabowo-81VB_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/337/3211869/prabowo_subianto-zQrU_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/337/3211865/prabowo-knut_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement