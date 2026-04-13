Bertolak ke Rusia, Presiden Prabowo Dijadwalkan Bahas Ketahanan Energi dan Geopolitik dengan Putin

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Valdimir Putin dalam pertemuan pada Desember 2025.

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia, dalam kunjungan kenegaraan. Selama kunjungan, Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas sejumlah hal terkait ketahanan energi dan geopolitik dunia.

“Jelang tengah malam pada Minggu, 12 April 2026, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow dalam rangka kunjungan kenegaraan pertemuan dengan Presiden Rusia,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun @sekretariat.kabinet, Minggu (12/4/2026).

Teddy menerangkan, Presiden akan melakukan perjalanan selama 12 jam non-stop dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Presiden Prabowo dijadwalkan tiba pada Senin pagi waktu Moskow.

“Selanjutnya, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Vladimir Putin di siang harinya,” ujarnya.

Ia menambahkan, di tengah dinamika global yang terus berubah, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin menjadi sangat penting. Kedua pemimpin negara akan membahas sejumlah isu strategis.