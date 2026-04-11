HOME NEWS NASIONAL

Besok, Prabowo ke Rusia Bertemu Putin Bahas Geopolitik-Energi

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |16:50 WIB
Besok, Prabowo ke Rusia Bertemu Putin Bahas Geopolitik-Energi
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kerja ke Rusia pada Minggu 12 April 2026 besok. Presiden Prabowo akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin.

Informasi itu diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. "Berangkatnya minggu ini. Dalam minggu ini," ujar Sugiono kepada awak media di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Menlu memastikan, dalam kunjungan tersebut Presiden Prabowo akan bertemu langsung dengan Presiden Putin untuk membahas sejumlah isu strategis global, termasuk masalah situasi energi.

"Salah satu yang akan beliau diskusikan juga itu karena ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat strategis bagi bangsa Indonesia. Beliau akan bertemu dengan Presiden Putin dan juga akan membahas mengenai geopolitik dunia dan juga pasti membahas tentang situasi energi. Saya kira itu saja," jelasnya.

Saat ditanya mengenai kepastian waktu keberangkatan, Sugiono menyiratkan kunjungan tersebut akan dilakukan besok. "(Besok) Iya, kan itu penjelasannya kan?" pungkasnya.

(Arief Setyadi )

